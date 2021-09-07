Fenerbahçe'nin yeni transferi ayrılıyor
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç sol kanata oyuncusu Burak Kapacak, Süper Lig'in yeni ekibi Altay talip oldu.
Süper Lig'de transferin bitmesine sayılı saatler kala takımlar takviyeleri yetiştirmek için gaza bastı. Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç sol kanat Burak Kapacak'a, Süper Lig'in yeni ekibi Altay talip oldu.
Kiralamak için girişimler başladı
DHA'nın haberine göre; İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.