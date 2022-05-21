Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, anlaşır anlaşmaz o futbolcunun üzerini çizdi!
Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda Nazım Sangare'nin yerine yeni bek arayışına geçildiği, Fenerbahçe yönetiminin aradığı oyuncuyu İngiltere'de bulduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'de kötü giden sezonu Şampiyonlar Ligi ile noktalayan Fenerbahçe, gelecek sezona hazırlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, Jorge Jesus'u getiriyor.
Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Yönetim, teknik direktör konusu belli olmasa da takviye yapılacak bölgeleri belirledi.
Kanarya, bu doğrultuda sağ bek, sol bek, orta saha, kanatlar ve forvete transfer yapacak.
Fenerbahçe'nin gündemine sağ bek pozisyonu için Cyrus Christie geldi.
Cyrus Christie ocak ayında Swansea'ye kiralanmıştı.
Christie'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Sağ bek oyuncusu bu sezon 22 maçta 3 gol 5 asistle oynadı.
Christie sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağı ve stoperde de oynayabiliyor.
30 Eylül 1992 İrlanda doğumlu.
1.88 boyunda. Piyasa değeri: 1.2 milyon Euro.
İrlanda Milli Takımı formasını 29 kez giydi. İrlanda'nın yanı sıra İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor.