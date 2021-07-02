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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
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Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:44:00 -
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği vurgulandı.

Pereira'nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

 

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