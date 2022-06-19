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Spor Fenerbahçe'nin yeni koçu belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin yeni koçu belli oldu

Fenerbahçe Beko, Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:14:00 -
Fenerbahçe'nin yeni koçu belli oldu

Fenerbahçe Beko, Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis ile anlaştı.
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için kariyerinde iki EuroLeague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Dimitris Itoudis kimdir?

8 Eylül 1970 tarihinde Yunanistan'ın Trikala şehrinde dünyaya gelen Dimitris Itoudis, koçluk kariyerine 1990-1992 tarihleri arasında Zagreb’in U-18 takımında başladı. Ardından 1992-95 yılları arasında Zagreb A Takımında yardımcı antrenörlük yapan Itoudis, 1995-96’da PAOK’ta, 1996-97’de Panionios’ta yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

1997-99 yılları arasında BC Filipos’ta başantrenör olan ve 1999’da BC Ment ekibinde başantrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1999’da tam 13 yıl sürecek Panathinaikos macerasına başladı. 1999-2012 yılları arasında, Kulübümüzün de efsaneleri arasında yer alan Zeljko Obradovic’in yardımcılığını yapan ve beş EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere tarihi başarılar elde eden ekibin bir parçası olan Itoudis, 2012 yazında Yunan ekibinden ayrıldı.

2013-14 sezonunda ülkemize gelen ve Banvit ile başantrenörlük tecrübesi yaşayan Itoudis, Bandırma temsilcisiyle 30 maçlık Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 28 galibiyetle lider bitirdi ve Play-off’ta da yarı final oynama başarısı gösterdi.

2014 yazında Banvit’ten ayrılarak Rusya’nın EuroLeague’deki güçlü temsilcisi CSKA Moskova’nın yolunu tutan Dimitris Itoudis, burada tam sekiz sezon geçirdi. Bu süre zarfında takımının kazandığı iki EuroLeague, altı VTB Ligi ve altı Rusya Ligi şampiyonluklarına liderlik eden Itoudis, EuroLeague’de 2016 ve 2019 yıllarında “Alexander Gomelskiy Yılın Koçu” ödülüne layık görüldü. Başarılı antrenörümüz, VTB’de de beş kez yılın koçu oldu. Dimitris Itoudis, CSKA’da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 420 galibiyet elde etti.

Dimitris Itoudis, Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran en başarılı antrenörlerden biri olarak kabul ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcımız, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımının başantrenörü olarak da görev yapıyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Dimitris Itoudis’e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

 

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