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Spor Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex'le ilgili bomba gelişme
Spor

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex'le ilgili bomba gelişme

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 12:11:00 -
Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex'le ilgili bomba gelişme

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak.

Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacak.

2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

 

 

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