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Spor Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi kim oldu? Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri
Spor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi kim oldu? Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı yaşandı. Kupaya bu turdan katılan Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı da belli olmuş oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi kim oldu? Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:25:00 -
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi kim oldu? Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi, corona virüsü tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleşti. Fenerbahçe ile Süper Lig'den 8 takımın yer aldığı kura çekimi sonucu eşleşmeler belli oldu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, Sivas Belediyespor ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele Ülker Stadı'nda olacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kura çekimi sonucunda 52 takımdan 26'sı seri başı oldu ve maçlarda ev sahibi avantajını elde etti.

4 turda maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

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