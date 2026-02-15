Doğal gaz faturasını şak diye düşürmenin gizli formülü ortaya çıktı: Sadece iki malzemeyle evinizi hamama çevirin
Kış aylarında tırmanan enerji maliyetlerine karşı uzmanlar, mutfakta her an elinizin altında bulunan iki basit malzeme ile evde ısı devrimi yapılabileceğini duyurdu. Pencerelere çekilen streç film ve radyatör arkasına yerleştirilen alüminyum folyo kaplı panellerle, ısının dışarı kaçması engellenerek oda sıcaklığında devasa artış sağlanabiliyor. Binlerce liralık yalıtım masrafı yerine bu pratik çözümleri uygulayan vatandaşlar, konforlu bir kışı çok daha düşük faturalarla geçirmenin yolunu buluyor.