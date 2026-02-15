Doğal gaz faturasını şak diye düşürmenin gizli formülü ortaya çıktı: Sadece iki malzemeyle evinizi hamama çevirin

Isı kaybının en büyük sorumlusu olan eski tip ahşap veya ayarı bozulmuş PVC pencereler için en hızlı çözüm mutfak çekmecenizde gizli. Mikro çatlaklardan sızan soğuk havayı kesmek için pencerelerin ek yerlerine gergin bir şekilde streç film çekilmesi öneriliyor. Uzmanlar, pencere kanadına sıkıştırılan bir kağıt parçasının kolayca çekilebildiği durumlarda, yalıtım zafiyetinin ciddi boyutta olduğunu ve streç film katmanının bu sızıntıyı anında kestiğini vurguluyor.