'Özgür Özel cumhurbaşkanlığına hevesleniyor'

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şanslı olduğunu belirterek, " Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Özgür Özel, Genel Başkan oluyor. Ekrem Bey, Silivri'ye gidiyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığına hevesleniyor." dedi.

Elitaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana bir dava hareketi olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Partisinin Konya'da 370 bin üyesi bulunduğunu aktaran Elitaş, Konya teşkilatının üye sayısı bakımından Türkiye ortalamasına paralel bir performans sergilediğini dile getirdi.

Elitaş, 2002'den bu yana Türkiye'de ulaştırma ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, duble yol uzunluğunun 31 bin kilometreye ulaştığını, hızlı tren projeleriyle şehirler arası ulaşım süresinin kısaldığını bildirdi.

Konya-Ankara ve Ankara-İstanbul hızlı tren hatlarını örnek gösteren Elitaş, yatırımların liderlik vizyonuyla hayata geçirildiğini ifade etti.

"Bu millet bunun hesabını en yakın zamanda soracak"

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanında genel başkanlık için uğraşan arkadaşlarımızın siyaset tarihine bir kara leke vurduklarını buradan ifade etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz, bir siyasi partinin genel başkanı, genel merkezi, bir siyasi parti parayla satılır hale gelmiş. 1200 delegenin 200 veya 300'ünün, kendi ifadeleri, kendileri 'servis ederiz' diye söyledikleri görüntüler çerçevesinde, Bursa teşkilatındaki adamların aldıklarını ifade ettikleri, daireler ve paralar doğrultusunda bir siyasi parti parayla satın alınabilir hale gelmiş. 1200 delege genel başkanı seçiyor. Ana muhalefet partisi artık parayla el değiştirilen bir siyasi iradenin elinde olduğu mahkemede görülen davalarda ve iddia sahiplerinin iddialarında tespit edilmiş durumda. Mahkemeler de bunu tespit edecek. O balya balya paralarla alınan, izah edemedikleri, baklava kutularında birbirlerine rüşvet olarak götürdükleri, 'hediye' diye ifade ettikleri paraların hesabını veremeyecekler. Bu millet bunun hesabını en yakın zamanda soracak."

Elitaş, Türkiye'yi ileri noktalara doğru götürebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Tüm AK Parti'ye gönül vermiş teşkilat mensuplarımız inşallah önümüzdeki günlerde tekrar aynı aşkla, heyecanla devam edeceğiz. Niye devam edeceğiz? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın aşkı ve millet sevdası bitmiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete hizmet sevdası yok olmuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın o sevdayı devam ettirebilmek için bizim Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 10'u kadarı gayret göstermek, çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu herhalde anlatmaya, söylemeye ihtiyaç yok diye tahmin ediyorum. Onun için gayret bizden, takdir milletimizden." şeklinde konuştu.

"Özel, bütün milletvekillerine Murat Kurum hakkında iyi konuşmayı yasaklıyor"

CHP Genel Başkanı Özel'in hayatının hatayla geçtiğini anlatan Elitaş, şöyle devam etti:

"Ama şanslı. Nasıl şanslı? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Özgür Özel, genel başkan oluyor. Ekrem Bey, Silivri'ye gidiyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığına hevesleniyor. Şimdi 3 hafta önce Özgür Özel, deprem bölgesinde olsun, Türkiye'nin her tarafından gönülleri fethetmiş, mütevazılığıyla, gayretleriyle ortaya koyduğu çalışmayla ve başarıyla gönülleri fethetmiş bakanı, hedef alıyor. Niye hedef alıyor biliyor musunuz? Çünkü bütçe komisyonunda bütün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyor. 'Depremzedeleri aç bırakmadınız, açıkta bırakmadınız. Onlara bir mekan verdiniz. Allah sizden razı olsun.' diyor. Özgür Özel, bütün milletvekillerine Murat Kurum hakkında iyi konuşmayı yasaklıyor."

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özel'in deprem konutlarına ilişkin iddialarına ise "Hızını alamıyor, 'Size diyor borç senedi imzalatmışlar.' diyor. O borç senediyle size faiz yükleyecekler.' diyor. Birinin bir yere hizmet için çıktığında, yer teslim edildiğinde o teslim için herhalde 'Ben teslim aldım.' diye imza atılır. Kim olduğu belli olur. Cumhurbaşkanımız açıkladı; 20 yıl vadeli, faizsiz, sabit taksitli, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksitli 1 milyon 900 bin liraya, yuvarlak rakam söylüyorum. Konutlarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza 'hayırlı, uğurlu olsun' dedi. Yani 'yalancının mumu yatsıya kadar yanar' diyorlar ama ya bununki yatsıya kadar değil kerahat vaktine bile gitmiyor. Öyle biri, ne söylediğinin farkında değil." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki arbede

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki andiçme töreninde yaşanan arbedeye ilişkin Elitaş, şunları söyledi:

"Meclis başkan vekilinin odası var. Orada katip üyeleri, idare amirleri, grup başkan vekilleri olur. Meclis başkan vekili, böyle konularda da genellikle grup başkan vekillerini oraya çağırır. İki CHP'li grup başkan vekili oraya gitmiş, iki bakan da orada. Tebrik ediyor, başarılar diliyor. Sonra içeri geliyorlar. O ara demek ki Sayın Özgür Özel, haftalık olağan görüşmesindeki aldığı talimatı grup başkan vekillerine iletiyor, 'Dağıtın orayı.' diyor. Aslında yaptığı işin demokrasiye yapılan bir darbe olduğunun farkında değil. Öyle bir siyasi iradesi yok. O anarşistliğin siyaset olduğunu, anarşizmin siyasetin bir sonucu olduğunu düşünen bir zihniyetten geldiği için maalesef bunu yapıyor."

AK Parti teşkilatlarının kadın ve gençlik kollarının çalışmalarına teşekkür eden Elitaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri ile teşkilat mensupları katıldı.