Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe
7' GOL! Muçi topu ağlara gönderdi. Pina'nın savunmadan attığı uzun topta Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnavut oyuncu, topu Ederson'un üstünden aşırtarak ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
6' Sol kanattan Asensio'nun içeri çevirdiği top arka direkteki Skriniar'a geldi. Kale ağzındaki Skriar'dan önce savunma ayak koydu.
4' Kerem'in ortasında Onana son anda topu yumrukladı.
3' Fenerbahçe mücadeleye baskılı başladı. Sarı-lacivertliler, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1' Talisca, Oulai'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.