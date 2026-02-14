  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Trabzonspor 1 - 0 Fenerbahçe

7' GOL! Muçi topu ağlara gönderdi. Pina'nın savunmadan attığı uzun topta Muçi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnavut oyuncu, topu Ederson'un üstünden aşırtarak ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

6' Sol kanattan Asensio'nun içeri çevirdiği top arka direkteki Skriniar'a geldi. Kale ağzındaki Skriar'dan önce savunma ayak koydu.

4' Kerem'in ortasında Onana son anda topu yumrukladı.

3' Fenerbahçe mücadeleye baskılı başladı. Sarı-lacivertliler, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Talisca, Oulai'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

