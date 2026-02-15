  • İSTANBUL
Gündem

Sahte savcı ve polislere darbe! Ankara merkezli 11 ildeki dev operasyonda 22 tutuklama

Sahte savcı ve polislere darbe! Ankara merkezli 11 ildeki dev operasyonda 22 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandıran şebekeye yönelik operasyonun ayrıntıları netleşti. 11 Şubat 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Adana, İzmir ve Şanlıurfa gibi toplam 11 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şebekenin kirli çarkı durduruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.

 

Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı.

Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

