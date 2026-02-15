Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar
Küresel ölçekte artan savaş ihtimalleri ve iklim krizi senaryoları üzerine Bangkok'taki bir mantar çiftliği, laboratuvar ortamında sıra dışı bir "hayatta kalma" üretimine başladı. Olası bir gıda arzı kesintisine karşı protein deposu olan mantarları steril ortamlarda yetiştirip kilo kilo stoklayan girişimciler, acil durumlar için kesintisiz besin kaynağı oluşturuyor. Uzmanlar, hem taze hem de kurutulmuş halde uzun süre saklanabilen mantarın, kriz dönemlerinde stratejik bir gıda haline geldiğine dikkat çekiyor.