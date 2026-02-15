  • İSTANBUL
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar

Küresel ölçekte artan savaş ihtimalleri ve iklim krizi senaryoları üzerine Bangkok'taki bir mantar çiftliği, laboratuvar ortamında sıra dışı bir "hayatta kalma" üretimine başladı. Olası bir gıda arzı kesintisine karşı protein deposu olan mantarları steril ortamlarda yetiştirip kilo kilo stoklayan girişimciler, acil durumlar için kesintisiz besin kaynağı oluşturuyor. Uzmanlar, hem taze hem de kurutulmuş halde uzun süre saklanabilen mantarın, kriz dönemlerinde stratejik bir gıda haline geldiğine dikkat çekiyor.

#1
Foto - Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar

Yoğun nemi ve tropik iklimiyle bilinen Bangkok’ta, olağan dışı bir hazırlık dikkat çekiyor. Earthling Mantar Çiftliği, küresel ölçekte artan savaş ihtimali ve iklim değişikliğinin gıda üretiminde oluşturabileceği kesintilere karşı alternatif bir çözüm geliştiriyor. Uzmanlara göre, çatışma ortamları ve aşırı hava olayları tarımsal üretimi sekteye uğratabilir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde gıda arz güvenliği sorununu gündeme getiriyor. Çiftlik yönetimi ise bu risklere karşı kontrollü laboratuvar üretimiyle çözüm üretmeye çalışıyor.

#2
Foto - Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar

Çiftlikte mantarlar, hijyenik ve kontrollü ortamlarda yetiştiriliyor. Böylece hastalık riski en aza indirilirken, üretim süreci dış etkenlerden bağımsız şekilde sürdürülebiliyor. Yetkililer, olası bir savaş ya da küresel kriz durumunda tedarik zincirinin kopabileceğini, bu nedenle uzun süre saklanabilen ve hızlı üretilebilen besin kaynaklarının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Üretilen mantarlar kilo kilo stoklanarak kriz dönemlerine hazır tutuluyor. Mantar; protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle zor koşullarda dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için mantarın güçlü bir alternatif olduğunu belirtiyor. Dayanıklı yapısı ve farklı şekillerde işlenebilme özelliği sayesinde mantar, hem taze hem de kurutulmuş formda uzun süre saklanabiliyor. Bu da onu savaş, afet ve iklim krizi gibi olağanüstü durumlarda stratejik bir gıda haline getiriyor.

#3
Foto - Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar

Küresel ölçekte artan belirsizlikler, ülkeleri ve özel girişimleri alternatif üretim modellerine yöneltiyor. Bangkok’taki bu girişim, gelecekte gıda güvenliğinin sadece tarla ve seralarda değil, laboratuvar ortamında da şekillenebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, savaş ve iklim krizi risklerinin arttığı bir dönemde, sürdürülebilir ve kontrollü üretim modelleri hayati önem taşıyor. Laboratuvarda üretilen mantarlar ise bu yeni dönemin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

