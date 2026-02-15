Kurtuluşu bu besinde buldular! Savaş çıkınca yemek için kilo kilo üretip stoklamaya başladılar

Çiftlikte mantarlar, hijyenik ve kontrollü ortamlarda yetiştiriliyor. Böylece hastalık riski en aza indirilirken, üretim süreci dış etkenlerden bağımsız şekilde sürdürülebiliyor. Yetkililer, olası bir savaş ya da küresel kriz durumunda tedarik zincirinin kopabileceğini, bu nedenle uzun süre saklanabilen ve hızlı üretilebilen besin kaynaklarının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Üretilen mantarlar kilo kilo stoklanarak kriz dönemlerine hazır tutuluyor. Mantar; protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle zor koşullarda dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için mantarın güçlü bir alternatif olduğunu belirtiyor. Dayanıklı yapısı ve farklı şekillerde işlenebilme özelliği sayesinde mantar, hem taze hem de kurutulmuş formda uzun süre saklanabiliyor. Bu da onu savaş, afet ve iklim krizi gibi olağanüstü durumlarda stratejik bir gıda haline getiriyor.