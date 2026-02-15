Dev banka, altının geleceği seviyeyi açıkladı! Rakam dudak uçuklatıyor

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından J.P. Morgan, ons altın fiyatları için 2026 yılı hedefini 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığına revize ederek piyasaları hareketlendirdi. Bankanın yayımladığı rapora göre, küresel merkez bankalarının rekor altın alımları ve jeopolitik riskler, değerli metalleri hisse senetlerinden daha kazançlı bir liman haline getirdi. 2025 yılındaki yüzde 65’lik tarihi getirinin ardından uzmanlar, dolardan kaçışın altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımaya devam edeceğini öngörüyor.