Dev banka, altının geleceği seviyeyi açıkladı! Rakam dudak uçuklatıyor
Dev banka, altının geleceği seviyeyi açıkladı! Rakam dudak uçuklatıyor

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından J.P. Morgan, ons altın fiyatları için 2026 yılı hedefini 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığına revize ederek piyasaları hareketlendirdi. Bankanın yayımladığı rapora göre, küresel merkez bankalarının rekor altın alımları ve jeopolitik riskler, değerli metalleri hisse senetlerinden daha kazançlı bir liman haline getirdi. 2025 yılındaki yüzde 65’lik tarihi getirinin ardından uzmanlar, dolardan kaçışın altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımaya devam edeceğini öngörüyor.

ABD’li dev banka J.P. Morgan, değerli metaller piyasasındaki tarihi rallinin ardından altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

5 bin dolar bandında seyreden ons altın için 2026 yılında 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığını yeni hedef olduğunu banka belirtti.

ABD’li dev banka J.P. Morgan yeni raporunu yayımladı. Rapora göre; altın, 2025 yılında yüzde 65'lik devasa bir getiri sağlayarak ana hisse senedi endekslerini geride bıraktığı ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilediğinin altı çizildi.

Fiyatların 2023 sonundan bu yana iki kattan fazla artması, yatırımcıların dolardan uzaklaşma ve jeopolitik risklerden korunma yoluna ittiği raporda belirtiliyor. Küresel merkez bankalarının net altın alımları 2022'den bu yana iki katına çıkarak yıllık bin ton seviyesini geldiği de raporda yer alan diğer unsur oldu.

