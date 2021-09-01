Fenerbahçe'nin sürpriz transferi açıklandı

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul’a getirdiği Diego Rossi için resmi açıklama geldi.

Los Angeles FC’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rossi’nin kiralık olarak Fenerbahçe’ye katıldığı bildirildi.

ESPN, Fenerbahçe’nin Rossi’nin bonservisini 10 milyon Dolar’a satın alma opsiyonu bulunduğunu yazdı.

LA FC Başkanı John Torrington, “Diego Rossi’nin Avrupa’ya transfer olması kendisi için heyecan verici bir adım. Diego’nun kulübümüz için yaptıklarından müteşekkiriz. Diego Rossi’nin gelişimine burada katkıda bulunduk. Şimdi de Avrupa’ya Fenerbahçe’ye gidiyor. Fenerbahçe’de de yeteneklerini ve başarısını gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Diego Rossi’nin kulüp tarihine geçtiği de aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcunun MLS kariyerinde Altın Ayakkabı aldığı, en golcü genç futbolcu olduğu, 103 maçla kulüp tarihinin en çok resmi maç oynayan futbolcularından olduğu detaylarıyla verildi.