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Spor Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu: En zorlandığımız transfer, Mert Hakan oldu
Spor

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu: En zorlandığımız transfer, Mert Hakan oldu

Transfer süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katarken çok zorlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:14:00 -
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu: En zorlandığımız transfer, Mert Hakan oldu

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, Haber Global'de transfere dair önemli açıklamalarda buulundu.

Transfer süreci hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Finans, hukuk, iletişim... Burada çok ciddi bir ekip var. Başkanımız, yönetim kurulu, Erol Hoca'mızın da dahil olduğu bir süreci yönettik. Oyuncu transfer ederken bir tek yeteneğine bakıp da oyuncular almayacaksınız. En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu" diye konuştu.

"Alo ben Emre abin"

Yeni sportif direktör açıklamalarının devamında; "35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana. Beni motive eden sözcükler yaptığın şu anki görevin Türkiye'de bir karşılığı yok dedi çoğu kişi" dedi.

Mert Hakan Yandaş

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