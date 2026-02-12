  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12 Şubat 1949: Hasan el-Benna'nın şehit edilmesi (İhvân-ı Müslimîn’in kurucusu) Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz! Plastik kaynaklı kanser artışı insan neslinin sonunu getirebilir! O mahalle nüfusuyla 6 ili geride bıraktı! New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı
Spor Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu
Spor

Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu

Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Nottingham Forest'ta Sean Dyche ile yollar ayrıldı; İngiliz ekibinde sezonun üçüncü teknik direktör değişikliği yaşanırken en güçlü adayın Vitor Pereira olduğu yazıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı. Kritik maç öncesi İngiliz ekibinde belirsizlik yaşanıyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest, Sean Dyche'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadelerine yer verildi.

 

BU SEZON ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

İngiliz temsilcisinde bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Nottingham Forest daha önce Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yollarını ayırmıştı.

VITOR PEREIRA İDDİASI

The Athletic'in haberine göre Sean Dyche sonrası en güçlü aday Vitor Pereira. Portekizli teknik adamın göreve gelmesi halinde eski kulübü Fenerbahçe'ye rakip olması gündeme gelebilir.

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor

Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...
Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...

Spor

Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...

Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Spor

Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak
Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Spor

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23