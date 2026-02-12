Milano 2026’da diskalifiye: Kask yasağı yarıştan etti

Heraskevyiç, olimpiyatlardaki müsabakalara 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı sporcuların resimlerinin yer aldığı bir kaskla katılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Olimpiyat Komitesi'nin kaskına yasak getireceğini söyleyen Ukraynalı atlet bu durumu sosyal medyadan duyurmuştu. Olimpiyat Komitesi ise kaskın Olimpiyat İlkeleri'nin 50.2 maddesine uymadığını belirterek kask yerine siyah bant takmasını söylemişti.

Olimpiyat İlkeleri'nin 50.2 maddesi Olimpiyat alanlarında her türlü siyasi, dini veya ırksal propagandayı ve gösteriyi yasaklıyor. Tüzükte, Oyunların her türlü siyasi müdahaleden ayrı tutulması gerektiği vurgulanıyor.

Kask krizinin beraberinde getirdiği soruşturma sonucunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ukraynalı atleti diskalifiye etmeye karar verdi. Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry'nin Heraskevyiç ile pistte görüştüğü ve kararın kendisine iletildiği belirtildi. Ukraynalı atletin ekibi, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) temyiz edeceklerini açıkladı.

Olimpiyat Komitesi'nden de duruma ilişkin açıklamalar geldi. Komite başkanı Coventry, "Buraya gelip onunla yüz yüze konuşmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüm," dedi. “Maalesef bir çözüme ulaşamadık. Heraskeviç hiçbir uzlaşma biçimini düşünmedi. Duygusal bir sabahtı, onun mesajıyla ilgili hiçbir itiraz yok ancak mesele mesajlar değil kurallar.” ifadelerini kullandı.

Letonya skeleton takımının antrenörü Ivo Steinbergs, Heraskevyiç'in müsabakalara dönmesini talep eden bir protesto dilekçesi verildiğini söyleyerek Ukraynalı sporcuya destek olduklarını açıkladı.