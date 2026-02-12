Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ""2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık, 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tohum sektörüne dair verilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:
