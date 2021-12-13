Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?
Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-Lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe kimle eşleşti?
UEFA Konferans Ligi play-off kuraları çekildi. Peki, Fenerbahçe kimle eşleşti?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kimle eşleşti?
UEFA Konferans Ligi play-off kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Konferans Ligi ilk maçları 17 Şubat'ta rövanşlar ise 24 Şubat'ta oynanacak.
Marsilya - Karabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
Fenerbahçe- Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag-Partizan
Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?
Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.