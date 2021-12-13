Fenerbahçe'nin rakibi kim? Konferans Ligi’nde play-off eşleşmeleri Fenerbahçe rakipleri
Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki rakibi araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe kimle hangi takımla eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi’nde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, D Grubu’nu üçüncü sırada tamamladı. Grubunu üçüncü tamamlayan sarı-lacivertliler yollarına Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. Peki, Fenerbahçe kimle eşleşti?
Fenerbahçe'nin rakibi kim? Konferans Ligi’nde play-off eşleşmeleri Fenerbahçe rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ile Avrupa Ligi ve konferans Ligi’nde play-off eşleşmeleri bugün İsviçre’nin Nyon kentinde belli olacak. TSi 16.00’da başlayacak Konferans Ligi kura çekimi FB TV ve EXXEN’den yayımlanacak.
Avrupa Ligi play-off kuraları ise 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel Aviv
Partizan Belgrade
Bodo / Glimt
Randers FC
Slavia Prag
PAOK
Vitesse ya da Tottenham (Tottenham’ın Rennes ile oynayacağı son maç korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.)
Qarabağ Ağdam
Avrupa Konferans Ligi formatı nedir?
Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek. Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.