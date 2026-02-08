  • İSTANBUL
Fenerbahçe'nin rakibi Gençlerbirliği: Kante oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin rakibi Gençlerbirliği: Kante oynayacak mı?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 5 eksik ile maça çıkacak olan sarı - lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu da kart sınırında. Kanarya'nın yeni transferi, dünyaca ünlü Müslüman yıldız N'golo Kante'nin de kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu eksik

 

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

Kerem de kart sınırında

 

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Kerem, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Kante'nin kadroda yer alması bekleniyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yarınki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

