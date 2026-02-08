New York’ta ilk temas! Erhürman, Guterres ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek.

Erhürman, 11 Şubat'ta Guterres ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erhürman da ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidiyoruz.

Görüşme, 11 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Sn. Genel Sekreter ile Kıbrıs sorunu çerçevesinde yaşanan gelişmeleri yüz yüze konuşma olanağı bulmak açısından bizim için önemli.

Sn. Guterres ile halkımızın çözüm iradesini, bir çözüm ikliminin oluşması için yapılması gerekenlere ilişkin düşüncelerimizi, sürecin bu kez başarıyla sonuçlanabilmesi için belirlenmesi gereken metodolojiye dair görüşlerimizi paylaşacağız.

Medya üzerinden manipülatif girişimlerle ve suçlama oyunlarıyla değil, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, diplomasi ve diyalogla, sabır, soğukkanlılık, kararlılık ve ciddiyetle ilerleyeceğiz"