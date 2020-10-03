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Spor Fenerbahçe’nin rakibi Fatih Karagümrük
Spor

Fenerbahçe’nin rakibi Fatih Karagümrük

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında bugün Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:13:00 -
Fenerbahçe’nin rakibi Fatih Karagümrük

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk defa 1959 yılında karşılaştığı rakibi Fatih Karagümrük ile bu hafta oynanacak müsabakayla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle 8 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. İlk olarak Kasım 1959’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybederken, daha sonra oynanan yedi maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yeni yükselen takımlara kaybetmiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakadan 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig’de girdiği dokuz net gol pozisyonunun yedisini gole çevirirken (%77.9), Fenerbahçe bulduğu dört fırsatın sadece birinde yararlanabildi (%25). Erol Bulut’un çalıştırdığı takımlar, Süper Lig’e o sezon yükselen ekipleri konuk ettiği son yedi maçın beşinde gol yemedi ve genç teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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