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Spor Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belliyor. Kura çekimi Türkiye saatine göre saat 16'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 07:49:00 -
Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ile Avrupa Ligi ve konferans Ligi’nde play-off eşleşmeleri bugün İsviçre’nin Nyon kentinde belli olacak.

Avrupa Ligi D Grubu’nu 3. bitirerek Konferans Ligi play-off’una kalan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham. TSi 16.00’da başlayacak Konferans Ligi kura çekimi FB TV ve EXXEN’den yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off kuraları bugün çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek kurada Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off’undaki rakibi belirlenecek.

Avrupa Ligi 15'te

TSi 14.00’teki Devler Ligi kuraları UEFA.TV’den, 15.00’teki Avrupa Ligi UEFA. TV ve EXXEN’den, 16.00’daki Konferans Ligi kuraları ise FB TV, UEFA.TV ve EXXEN’den naklen yayınlanacak.

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