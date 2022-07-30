Fenerbahçe’nin ne kadar borcu var? 2022 Fenerbahçe borcunda son durum:

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Burak Kızılhan, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-2024 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe’nin ne kadar borcu var?

2022 Fenerbahçe borcu ne kadar? Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Vodina, toplam borcun ise 2021 yılında 6 milyar 190 milyon TL olduğunu dile getirmişti. 2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon TL, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon TL olduğu dile getirilmişti.