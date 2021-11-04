Fenerbahçe'nin maçı şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe maçı nasıl şifresiz izlenir?
Fenerbahçe maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.maçında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçı nereden nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izleniyor?
Avrupa Ligi’nde 4.hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu gece önemli maçlara çıkacak. Peki, Avrupa maçları hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin maçı şifresiz kanalda mı? Fenerbahçe maçı nasıl şifresiz izlenir?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.maçında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yönetecek. Fenerbahçe maçı Exxen platformundan naklen yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için futbolseverlerin Exxen üyeliğinin olması gerekiyor.
Mücadeleyi Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport naklen yayımlayacak. CBC Sport web sitesinden maçı naklen izleyebilirsiniz. Ayrıca uydu alıcınıza CBC Sport'u yükleyebilirsiniz.