Fenerbahçe'nin Macar stoperi sezon sonu ayrılıyor!

Premier Lig'in dev takımlarından West Ham United, Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, Macar stoper için imkanlarını zorlayacak.

Transfer döneminde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Attila Szalai'ye bir talip de İngiltere'den çıktı. David Moyes'un çalıştırdığı West Ham United, 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

Sky Sports'un haberine göre Newcastle United ve Milan'ın da ilgilendiği Attila Szalai için West Ham United, 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Menajer David Moyes, Szalai'nin gelecek sezon takıma kazandırılmasını istiyor.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 15 milyon Euro olan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon sarı-lacivertlilerde 32 maçta forma giyen Szalai, 2 asist yaptı. 24 yaşındaki stoper 3 maçta forma giymedi.