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Spor Fenerbahçe'nin kalesi artık eski bir Galatasaraylı'ya emanet!
Spor

Fenerbahçe'nin kalesi artık eski bir Galatasaraylı'ya emanet!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Berke Özer'in ardından kaleci arayışlarına başladı. Yedek kaleci olarak araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Sinan Bolat'ı özellikle isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, kaleyi güvene almak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:17:00 -
Fenerbahçe'nin kalesi artık eski bir Galatasaraylı'ya emanet!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Berke Özer'in ardından kaleci arayışlarına başladı. Yedek kaleci olarak araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Sinan Bolat'ı özellikle isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, kaleyi güvene almak istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe, Berke Özer'le yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti. Vole'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ocak ayında transfer etmek istediği Sinan Bolat'ı kaleci adayları arasına ekledi ve oyuncuyla görüştü.

BERKE, "HAKKINIZI HELAL EDİN" MESAJI İLE VEDA ETMİŞTİBerke Özer, yayınladığı mesajla Fenerbahçe 'ye resmen veda etmişti.

Özer, "Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. Sevgili ailem, Fenerbahçe'me belki saha içinden artık destek olamayacağım ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." mesajını paylaşmıştı.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN İLE HER KONUDA ANLAŞILDI
Altay Bayındır ile rekabete girecek yerli ve tecrübeli bir kaleci için adaylar bulunurken altyapıdan yetişen ve şu anda Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ile transferde son aşamaya gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

SİNAN BOLAT DA TAMAM
Aynı zamanda sarı-lacivertli ekibin listenin diğer ismi Sinan Bolat'la da her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. 33 yaşındaki tecribeli kalecinin Gent'le olan sözleşmesi sona ermişti. Fenerbahçe yönetiminin iki kaleci arasında seçim yaptıktan sonra bir isme imza attırılacağı öğrenildi.

 

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