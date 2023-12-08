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Spor Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcuyu kovdular
Spor

Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcuyu kovdular

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:51:00 -
Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcuyu kovdular

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği bilinen Timo Werner kulübüyle ipleri kopardı.

Süper Lig'de hatasız şekilde şampiyonluğa ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de gelen son bilgilere göre ara transfer döneminde 6 numaranın yanı sıra stoper ve forvet mevkisine transfer yapılması planlanıyor.

İki futbolcuyla yollar ayrılacak

İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda ocak ayında King ve Kent ile yolların ayrılması bekleniyor. Kartal bu futbolcuların yerine kanat forvet oynayabilecek bir futbolcu istedi. İşte bu nedenle Fenerbahçe, daha hızlı oyuncular bakıyor.

Warner yine gündemde

Fenerbahçe'nin daha önce de gündeminde yer aldığı bilinen Alman forvet oyuncusu Werner, kulübünde son yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden Fenerbahçe ile ilişkilendirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda Leipzig forması giyen tecrübeli oyuncunun hocası, geçtiğimiz günlerde oyuncuyu odasına çağırdı ve takımdan kiralık olarak gidebileceğini iletti. Resmen takımdan kovulan yıldız futbolcu da kendisine kulüp aramaya başladı.

Kiralık olarak transfer edilebilir

Werner transferinden resmi olarak çıkan Fenerbahçe yönetiminin fırsat oluşması durumunda bu transferi yeniden gündeme alabileceği değerlendiriliyor. Şu anda 20 milyon euro bonservisi bulunan Werner'in bir dönem bonservisi 80 milyon euroya kadar yükselmişti.

Kaynak: TV100

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