Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan Fenerbahçe'nin Instagram hesabının bir süreliğine kapalı kalması sonrası taraftar Fenerbahçe'nin Instagram hesabı hacklendi mi? Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ne oldu? sorularını sorar oldu.

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı açıldı mı?

Fenerbahçe'nin Instagram hesabı kapatılmıştı. Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyordu.

Sarı-lacivertli teknik ekip olaya müdahale etti ve hesap kısa süre sonra erişime açıldı. Fenerbahçeli yetkililerin Instagram yöneticileriyle görüştüğü ve erişim sorunu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerin ardından 1 saat kapalı kalanFenerbahçe'nin Instagram hesabı kullanıma yeniden açıldı. Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takip edenlerin sayısı 7,9 milyon kişi.