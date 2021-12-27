Fenerbahçe'nin iki maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Büyükçekmece Basketbol ve Real Madrid ile oynayacağı maçlar, rakip takımlarda yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Beko'nun 29 Aralık Çarşamba Günü Real Madrid ile oynayacağı Euroleague maçı ve Basketbol Süper Ligi'nde 2 Ocak pazar günü Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşmalar, rakip takım oyuncularında yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko'dan Büyükçekmece maçıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.