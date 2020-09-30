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Spor Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

Senegalli santrfor: "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:42:41 -
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Senegalli santrfor Papiss Cisse, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır." şeklinde konuştu.

Senegalli santrfor, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 22 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırdı.

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