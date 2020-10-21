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Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta, 'Bana Türkçe bir isim verin' dedi! Gelen cevap olay oldu
Spor

Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta, 'Bana Türkçe bir isim verin' dedi! Gelen cevap olay oldu

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, sosyal medya hesabından "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla bir paylaşım yaptı. Siyahi golcüye gelen cevaplar ise olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:21:00 -
Fenerbahçe'nin golcüsü Samatta, 'Bana Türkçe bir isim verin' dedi! Gelen cevap olay oldu

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, kişisel Instagram hesabından "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla paylaşımda bulundu. Tanzanyalı golcünün bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımla çıktığı ilk 2 maçta ortaya koyduğu etkili performans ve attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanmayı başardı.Özellikle ilk maçında Karagümrük'e 2 gol atarak dikkat çeken Samatta, Göztepe maçını boş geçse de pozisyona girme becerisiyle gelecek için umut verdi.

Tanzanyalı forvet, Instagram hesabından antrenman fotoğraflarını paylaşırken Fenerbahçe taraftarlarına bir soru sordu. Taraftarlara seslenen Samatta, "Bana Türkçe bir isim verin" notuyla paylaşım yaptı.

Fenerbahçe taraftarları 28 yaşındaki golcünün paylaşımına büyük ilgi gösterdi. Paylaşıma kısa süre içinde 4 bine yakın yorum geldi.

Taraftarlar, Mbwana Samatta'nın paylaşımının altına Samet, Terminatör, Kerim, Gol makinesi gibi yanıtlar verdi.

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