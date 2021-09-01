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Spor Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Samatta Royal Antwerp takımına transfer oldu
Spor

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Samatta Royal Antwerp takımına transfer oldu

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına resmen transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 11:14:00 - 2021-09-01 11:15:02
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Samatta Royal Antwerp takımına transfer oldu

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına resmen transfer oldu. Antwerp kulübü, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Frey ile aynı takıma gitti

Transfer penceresi kapanmadan Antwerp'e geçen Samatta, daha önce Genk takımı ile Belçika'da çok başarılı olmuş daha sonra Premie Lig'e gitmişti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp'in kadrosunda eski Fenerbahçeli Michael Frey de yer alıyor.

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