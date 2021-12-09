Fenerbahçe'nin Frankfurt muhtemel 11'leri

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında bu akşam sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, 6. ve son maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonunda 5 puanla 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek sarı lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puanla ilk sırada yer alan Eintracht Frankfurt’u yenerek Avrupa Ligi’ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt karşılaşması Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Momčilo Marković oldu. VAR Mario Zebec AVAR’da Duje Strukan görev yapacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, Muhammed, Pelkas, Berisha.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Maury.