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Spor

Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:58:00 -
Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. 
UEFA Avrupa Ligi'nde, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, D grubunda E. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin grup müsabakalarında oynayacağı maçların tarihleri de belli oldu. Kanarya, ilk maçında 16 Eylül'de Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaşacak. 
Fenerbahçe'nin maç programı şöyle: 
16 Eylül Perşembe 
22.00 Frankfurt - Fenerbahçe 

30 Eylül Perşembe 
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos 

21 Ekim Perşembe 
19.45 Fenerbahçe - Antwerp 

4 Kasım Perşembe 
23.00 Antwerp - Fenerbahçe 

25 Kasım Perşembe 
23.00 Olympiakos - Fenerbahçe 

9 Aralık Perşembe 
20.45 Fenerbahçe - Frankfurt 

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