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Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Pogba'nın yeni takımını açıkladı
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Pogba'nın yeni takımını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, Manchester United orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın yaz transfer döneminde PSG'ye gitme fikrine sıcak baktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:25:00 -
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Anelka, Pogba'nın yeni takımını açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, Manchester United orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın yaz transfer döneminde PSG'ye gitme fikrine sıcak baktığını söyledi.

İspanyol gazetesi AS, eski Fransız yıldız oyuncu Nicolas Anelka'nın Manchester United forması giyen ve Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba ile altı ay önce konuştuğunu yazdı. Haberde, Pogba'nın Anelkya'ya 'Yaz transfer döneminde Paris'e gitme fikrinin çekici geldiğini' ifade ettiği yazıldı.

Nicolas Anelka, RMC Sport'ta yayınlanan bir programda, 'Pogba Manchester United'a transfer olduğunda İngiliz takımı eksiklikleri bulunan ve hoca arayışında olan bir takımdı. Sakatlık dönüşü onun için zor oldu. Ağır eleştirildi. Manchester United onun için en iyi takım değil. PSG forması altında yeteneklerini daha iyi gösterecektir.' ifadelerini kullandı.

Paul Pogba'nın uzun süreli sakatlıklar yaşamasına dair Anelka, 'Bazıları onun sürekli sakatlandığı için PSG'de başarılı olamayacağını söylüyor. Sakatlıklarının psikolojik olarak iyi olmadığı için kaynaklandığını düşünüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

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