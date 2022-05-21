Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan "Jorge Jesus" yorumu!

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini devam ettirdiği tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'ta tüm pürüzleri giderdi ve 1 sezonluk sözleşme konusunda da anlaşma sağladı. Portekiz gazetesi A Bola'nın duyurduğu habere göre; Fenerbahçeli yetkililer ile 67 yaşındaki ünlü teknik adam dün Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Son görüşmelerin ardından daha önce 2 yıllık mukavele isteyen Jesus'un, Fenerbahçe'nin 1 senelik teklifini kabul ettiği ve ön protokol yapıldığı bildirildi.

Takıma yapılacak takviyeler için raporunu hazırladı

Habere göre; hafta içi İstanbul'a gelecek olan ünlü hoca için özel bir organizasyon yapılacak ve resmi imza töreni düzenlenecek. Brezilya ekibi Flamengo'nun da ısrarla istediği Jesus, tercihini İstanbul'dan yana kullandı. Fenerbahçe'yi uzun zamandır takip eden Portekizli hocanın, yardımcılarıyla birlikte geniş kapsamlı bir transfer dosyası da hazırladığı ve yeni sezon öncesi takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesini istediği öğrenildi.

"Çok üst düzey bir teknik adam"

Sezon başında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, istenilen sonuçları alamayınca takımdan gönderilmiş ve Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Portekizli çalıştırıcı vatandaşı Jesus için, "Çok üst düzey bir teknik adam. Portekiz için önemli bir isim" yorumunu yaptı. Pereira, Brezilya'da gayet mutlu olduğunu ve her şeyin iyi gittiğini ifade etti.

Kaynak: Sabah