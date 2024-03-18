Fenerbahçe’nin eski futbolcusu da sahadaydı! İrfan Can’a saldırıp dayak yedi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Sarı lacivertli kulübün zaferi sonrası hazımsız bazı taraftarların gerçekleştirdiği saldırılar sonrası ortalık karıştı.

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

Maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan İrfan Can Eğribayat, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.”

Daha sonra bir paylaşım daha yapan genç kaleci, “İlkinde hırsını alamamış galiba... Neyse ki haddini bildirdik” ifadelerini kullandı.

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