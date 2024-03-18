  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin niye KAAN'ı hedef aldığı Anka'dan rahatsız olduğu ortaya çıkıyor

Yarım Genel Başkan, Kılıçdaroğlu'nu geçti! Dönme rekoru kırdı

Fatih Erbakan şimdi de kayyımları hedef aldı!

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında

İBB’de maaş skandalı patlak verdi! 35 CHP'li isme 315 asgari ücret

Bakan Fidan'dan terör açıklaması: Söz aldık

DEM Parti etkinliğinde terör sloganları! Özgür Özel'in ortakları durmuyor

İstanbul'da DEM'lenen Özgür, Bahçeli'nin memleketinde milliyetçi kesildi

DEM'li Meral vatandaşın sözleriyle renkten renge girdi: Sosyal medyada gündem olan anlar!

Ekrem iyice zıvanadan çıktı.. “Senin o d.daklarından öpüyorum”
Spor Fenerbahçe’nin eski futbolcusu da sahadaydı! İrfan Can’a saldırıp dayak yedi
Spor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu da sahadaydı! İrfan Can’a saldırıp dayak yedi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 09:10:00 -
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu da sahadaydı! İrfan Can’a saldırıp dayak yedi

Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan, şimdilerde Trabzonspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Egemen Korkmaz da dün akşam sahaya girip sarı – lacivertli futbolculara saldırdı. İrfan Can Eğribayat’a fiziksel müdahalede bulunmaya çalışan Korkmaz’a maç sonunda genç kaleciden tepki geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı büyük olaylara sahne oldu. Sarı lacivertli kulübün zaferi sonrası hazımsız bazı taraftarların gerçekleştirdiği saldırılar sonrası ortalık karıştı.

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

Maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan İrfan Can Eğribayat, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan genç kaleci, “İlkinde hırsını alamamış galiba... Neyse ki haddini bildirdik” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resim

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin Bakan Yerlikaya'dan paylaşım
Trabzonspor ve Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin Bakan Yerlikaya'dan paylaşım

Spor

Trabzonspor ve Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin Bakan Yerlikaya'dan paylaşım

Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı
Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı

Spor

Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23