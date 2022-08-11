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Spor Fenerbahçe’nin efsane isminden büyük tepki!
Spor

Fenerbahçe’nin efsane isminden büyük tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler; ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, ikinci karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un rotasyon yaptığı müsabakada Diego Rossi'nin etkisiz performansı dikkat çekerken, sarı - lacivertli kulübün unutulmaz golcüsü Serhat Akın'dan Uruguaylı futbolcuya eleştiri geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:42:00 -
Fenerbahçe’nin efsane isminden büyük tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler; ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, ikinci karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un rotasyon yaptığı müsabakada Diego Rossi'nin etkisiz performansı dikkat çekerken, sarı - lacivertli kulübün unutulmaz golcüsü Serhat Akın'dan Uruguaylı futbolcuya eleştiri geldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'ya konuk oldu. İlk maçtan 3-0'lık bir galibiyet alan sarı - lacivertliler, rövanşta da çok zorlanmadı ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko müsabakasında rotasyona gitti ve birçok oyuncusunu görme fırsatı yakaladı.

ROSSI YİNE 11'DE BAŞLADI

Sarı - lacivertlilerde rotasyona takılmayan isimlerden biri Diego Rossi oldu ve Uruguaylı futbolcu, bu sezon oynanan tüm resmi maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

SERHAT AKIN'DAN TEPKİ

Maç boyunca etkisiz bir profil sergileyen Rossi; Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilirken, sarı - lacivertli kulübün efsane futbolcularından Serhat Akın'dan tepki aldı.

"KARGO UÇAĞIYLA GÖNDERİN"

Serhat Akın, 24 yaşındaki futbolcunun ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonda yaptığı hata sonrası, "Rossi’yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir." yorumunda bulundu.

Sarı - lacivertli futbolseverler, Akın'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

 

 


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