Fenerbahçe'nin dinamosu için ayrılık vakti!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo ile ilgili transfer iddiaları artıyor. Adı son olarak Napoli ile anılan Portekizli yıldıza bir Avrupa devinin daha talip olduğu öğrenildi.

Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Tecrübeli futbolcuya Avrupa devlerinden birçok teklif geliyor. Fotomaç'ın haberine göre; son olarak Marsilya, 28 yaşındaki Crespo ile ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Crespo'nun olası satışından 10 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan Miguel Crespo, 2 gol ve 2 asist kaydetti.