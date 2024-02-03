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Spor Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: iyimser tablo yok! Çarpıcı ayrıntıyı basın toplantısıyla duyurdular! Kaç TL?
Spor

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: iyimser tablo yok! Çarpıcı ayrıntıyı basın toplantısıyla duyurdular! Kaç TL?

Yeniakit Publisher
2024-02-03 19:28:00 -
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: iyimser tablo yok! Çarpıcı ayrıntıyı basın toplantısıyla duyurdular! Kaç TL?

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısında kulübün borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Gerçekleşen kurulda Fenerbahçe SK'nın borcu açıklandı.

Bu toplantıda sarı-lacivertlerin güncel borcu da açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak belirtildi.

Mehmet Vodina, Feenrbahçe'nin borcunu açıkladı

Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporlarını sundu. Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, “1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL’dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır” diye konuştu.
İşte Fenerbahçe'nin net geliri

Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Mehmet Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem karının da 304 milyon TL olduğunu ifade etti.
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