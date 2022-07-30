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Spor Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Spor

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:53:00 -
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okundu.

Rapora göre, son üç aylık dönemi kapsayan 31 Mart 2022'den itibaren Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin finansal borçları 3 milyar 823 milyon, ticari borçları 379 milyon, kiralama kaynaklı yükümlülükleri 57 milyon, ertelenmiş gelirler 411 milyon, diğer borç ve yükümlülükler 1 milyar 753 milyon lira.

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Yorumlar

Ömer

Resmen batmış sadece borç ödese bitiremez .  
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