Fenerbahçe'nin 5 yıldızına, okkalı cevap!

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda formasında 5 yıldızlı arma kullanma kararı aldı. T24'e konuşan spor hukukçusu Dr. Önder Ege, sarı-lacivertlilerin sahaya 5 yıldızlı formayla çıkmasının TFF talimatlarına aykırı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için geçen yıl TFF'ye resmen başvuru yaptı. Federasyondan başvuruya olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmazken, sarı-lacivertliler kararı beklemeden harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda 5 yıldızlı logoyu ilk kez tanıttı. Aynı gün taraftara açık şekilde 5 yıldızlı tişörtlerle antrenman yapan Fenerbahçe takımı, bu tişörtleri satışa çıkardığını duyurdu. Son olarak Kanarya, dün yaptığı logo kullanımı açıklamasında basın kuruluşlarının 5 yıldızlı armalarına haberlerinde yer vermelerini istedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili uygulamalarını T24'e değerlendiren spor hukukçusu Dr. Önder Ege, sarı-lacivertlilerin sahaya 5 yıldızlı formayla çıkmasının TFF talimatlarına aykırı olduğunu söyledi.

Önder Ege, "Yıldızın nasıl kullanılacağına göre federasyonun talimatı var. Her 5 şampiyonluğa 1 yıldız olacak şekilde. 1959 sonrası için her 5 yıldıza 1 şampiyonluk deniyor. TFF’nin böyle bir talimatı olduğuna göre Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkma isteği TFF talimatlarına aykırı harekettir. TFF Disiplin yönetmeliği 46. maddesi, TFF talimatlarına aykırı hareketlerin karşılığında disiplin cezalarına hükmedileceğini öngörür. O disiplin cezaları da yine disiplin talimatının 17. maddesinden itibaren önce ihtardır, sonra kınamadır sonra para cezasıdır. Şimdi Fenerbahçe sahaya 5 yıldızlı formayla çıkarsa TFF talimatını ihlal etmiş olacak, çünkü TFF’nin böyle bir kararı yok. 1959’dan sonraki şampiyonluklar kabul ediliyor. Disiplin talimatının ihlal edilmesi nedeniyle önce ihtar verilir, sonra kınama, sonra tekrar ederse para cezası ve disiplin talimatındaki cezalar sırayla uygulanır" dedi.

“Hukuki görüşüme göre 1959 öncesi şampiyonluklar sayılmamalı”

"Benim hukuki görüşüme göre 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmaması lazım" diyen Ege, "Eğer sayacaklarsa TFF yeni bir karar almalı. TFF diyecek ki 'Yerel liglerdeki şampiyonluklar da sayılır'. Şu anda mevcut TFF mevzuatlarına göre Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı formayla sahaya çıkması açık bir şekilde TFF talimatlarına aykırı harekettir" ifadelerini kullandı.

“Başvurunun kabul edileceğini düşünmüyorum”

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvurunun kabul edilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Önder Ege, "Hukuken Fenerbahçe’nin başvurusunun kabul edileceğini düşünmüyorum. Eğer kabul edilirse o zaman pek çok takım bundan yararlanacak. Mevcut TFF mevzuatına baktığımızda kabul edilmeyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"beIN Sports 5 yıldızlı logoyu kullanamaz"

Fenerbahçe'nin logo kullanımıyla ilgili basına yaptığı bilgilendirme hakkında da konuşan Ege, şunları kaydetti:

"Basın 5 yıldızlı logo kullanabilir, önemli olan resmi müsabakalarda, resmi organizasyonlarda bunların kullanılmaması gerekir. 10 yıldızlı logoyla da bir takım çıkabilir. TFF organizasyonlarında, yayıncı kuruluşun yayınlarında, TFF’nin taraf olduğu organizasyonlarda 5 yıldızlı logo kullanılamaz. beIN Sports’un TFF ile bir anlaşması var, resmi yayıncı kuruluş; o yüzden beIN Sports 5 yıldızlı logoyu kullanamaz. Ama siz T24 olarak istersen Fenerbahçe’nin 10 yıldızlı logosunu kullanarak da haber yapabilirsiniz. Çünkü TFF ile bir bağlantınız yok. TFF’nin içinde olduğu resmi hiçbir organizasyonda 5 yıldızlı logo kullanılamaz mevcut mevzuata göre.



"Siz ne yaparsanız yapın armamıza 5 yıldızı koyacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada armalarına 5 yıldızı koyacaklarını söyleyerek şunları kaydetmişti:

"2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Formalar çoktan ısmarlandı. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden başlayacağız. Bir sezon 3 yıldızı çıkarttık size mesaj olsun diye ama anlayamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız. Biz bunu Lefterlere, şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize haklarını helal etmemiş olur sessiz kalırsak. Medeni şekilde her şeyi yaptık, tahammül ettik siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız, yazıklar olsun size.

TFF Başkanı Büyükekşi ne demişti?

1959 öncesi şampiyonlukların tesciliyle ilgili yapılan başvurunun durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, "Bence haksızlık ediyorsunuz, bizim önümüze falan gelmedi bu. 2 yıl önce gelmiş bir şey, 2 yıldan beri federasyon karar vermemiş. 15 gün olmuş, birçok konuyu 3-5 günde çözmüşüz ve önümüzde çok önemli projeler var. Siz şimdi bunu soruyorsunuz. Bu sorun mu, değil mi, onu da bilmiyorum ben. Ben bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmam dedim. Şu an yorum yapamam. Ne söylesem yanlış olur. Şu anda bizim gündemimiz, Türkiye futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Bir yıl görev süremiz var. Bu bir içinde belki on yılda, yirmi yılda yapılmamış, yapılmayacak işleri yapmayı hedefliyoruz. Bunu ne zaman çözeceksiniz, yapacaksınız, bunları ben doğru bulmuyorum. Bizim hedefimiz güzel bir iklim yaratmak. Bu işi yaparken de, tüm kulüplerin el ele vererek yapmasını istiyoruz, müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler, onları da bilmiyorum." demişti.



Galatasaray'dan TFF'ye çağrı

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi yazı gönderdi.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden paylaştığı yazıda "Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarım zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür" denildi ve şu ifadelere yer verildi: "Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğraması= engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."