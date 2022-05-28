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Spor Fenerbahçelilerin gözü aydın! Hafta içi İstanbul'da...
Spor

Fenerbahçelilerin gözü aydın! Hafta içi İstanbul'da...

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak..

Yeniakit Publisher
2022-05-28 10:54:00 -
Fenerbahçelilerin gözü aydın! Hafta içi İstanbul'da...

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak..

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli çalıştırıcının, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Vole'de yer alan habere göre; Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılacağı kaydedildi.

Deneyimli teknik adamın maaşının 5 ila 7 milyon euro arasında olacağı öğrenilirken, anlaşmanın süresinin de 1+1 yıllık olması bekleniyor.

Ali Koç ne demişti?
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör adaylarıyla ilgili, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. İsmail Kartal ya da Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarımız yine mutsuz olacak. Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var, 2.5 aydır takım üzerinde çalışıyor." sözlerini dile getirmişti.

Ali Koç ayrıca Pazartesi gününe kadar yeni hocanın açıklanacağını da sözlerine eklemişti.

Jorge Jesus kimdir?
24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Jorge Fernando Pinheiro Jesu, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting CP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi.

Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amora takımıyla başlayan Jorge Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Braga, Vitória Guimarães, Sporting CP, Benfica ve Flamengo takımlarını çalıştırdı.

Jesus'un başarıları

Portekiz şampiyonluğu: 3 kez
Portekiz Lig Kupası: 6 kez
Brezilya Süper Kupası: 1 kez
Brezilya Kupası: 1 kez
Copa Libertadores: 1 kez
Sudamericana: 1 kez
Portekiz Süper Kupası: 2 kez
Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

 

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