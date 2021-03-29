  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçelileri sevindiren fotoğraf
Spor

Fenerbahçelileri sevindiren fotoğraf

4 aydır sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Perotti sakatlığının ardından bugün antrenmanlara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:33:00 -
Fenerbahçelileri sevindiren fotoğraf

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı.

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. Diego Perotti'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor.

4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı lacivertli takım ile sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım
Medya

Okan Bayülgen: Onun aşısını olmayacağım

Okan Bayülgen, dünyayı etkisi altına alan teni tip koronavirüs nedeniyle tartışmalara neden olan Microsoft kurucusu Bill Gates ile ilgili ça..
Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı
Gündem

Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

Sunucu Ece Erken, ayarttığı evli adamın eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynalarını kırmıştı. Kadını koruduğu iddia edilen fesat İstanbul S..
Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!
Gündem

Kanal savaşları başladı... BAE ve İsrail harekete geçmeye hazırlanıyor!

Süveyş Kanalı'nda karaya oturup küresel deniz ticaretini kilitleyen "The Ever Given" gemisi yeni kanal, yol ve alternatif güzergah savaşları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay