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Spor Fenerbahçeli Min-Jae destek verdi! Güney Kore kazandı
Spor

Fenerbahçeli Min-Jae destek verdi! Güney Kore kazandı

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda iki grupta 6 maç oynandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 03:15:00 -
Fenerbahçeli Min-Jae destek verdi! Güney Kore kazandı

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

Güney Kore'nin gollerini 48' In-Beom Hwang ve 89' Heung-Min Son'dan (asist Min-Jae) geldi. Suriye'nin tek sayısını ise 84. dakikada Omar Khribin kaydetti.

FIFA Dünya Kupası 2022 Asya Elemeleri üçüncü turunda günün sonuçları şu şekilde:

A Grubu:

Güney Kore: 2 - Suriye: 1

Irak: 0 - Lübnan: 0

Birleşik Arap Emirlikleri: 0 - İran: 1

B Grubu:

Çin: 3 - Vietnam: 2

Suudi Arabistan: 1 - Japonya: 0

Avustralya: 3 - Umman: 1

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