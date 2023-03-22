Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Bu yüzden hapse girebilir

Kadıköy'deki Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin, sahadan çıkarken yaşadığı olay nedeniyle başı derde girdi. İrfan Can Kahveci hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. İrfan Can Kahveci için kaç yıl hapis istendi? Kırmızı kart sonrası neler yaşandı? İşte haberin ayrıntıları...

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline gelen İrfan Can Kahveci adliyelik oldu.

Galatasaray derbisinde yaşananlar sonrası; olay savcılığa taşınırken, yıldız oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi.

Milli futbolcunun "Git kendin oyna" demesinin üzerine ortam kızıştı. İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Küfür etmesi başına dert açtı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak Kahveci'nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği yer aldı.

Ünsalan'ın, kızı ve babasının da tanık olarak dinlenilmesi talep edilerek, Fenerbahçe'ye müzekkere yazılıp derbi maçının kamera görüntü kayıtlarının alınması istendi.

2 yıl hapsi istendi

Kahveci'nin binlerce kişinin bulunduğu ortamda küfür etmek suretiyle Hürrem Can Ünsalan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı, futbolcunun 'Hakaret' suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.