Fenerbahçeli futbolcunun ahlaksız görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin futbolcularından Pelkas'ın PAOK'ta forma giyerken saha kenarına idrarını yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Pelkas'ın PAOK dönemindeki ilginç vukuatı sosyal medyanın gündemine düştü. Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Donetsk karşılaşmasında gazetecilere aldırış etmeyen Yunan futbolcu, reklam panolarına idrarını yaptı.
Bu anlara tanıklık eden kadın gazeteci de yönünü çevirerek oradan uzaklaştı. Pelkas'ın bu görüntüsü futbolseverleri bir hayli şaşırttı.