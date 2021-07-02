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Spor Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Spor

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 16:29:00 -
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcular ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu denetimindeki kontroller, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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