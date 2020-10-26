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Spor Fenerbahçeli futbolcular "kafayı" çalıştırdı
Spor

Fenerbahçeli futbolcular "kafayı" çalıştırdı

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'de sezonun 6 haftalık bölümünde attıkları 10 golün 5'ini kafa vuruşlarıyla filelere gönderdi - Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmaların tamamında en az bir kafa golüne imza attı - Sarı-lacivertlilerde kafayla sonuçlandırılan gollerin tamamına farklı isimler imza attı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:26:32 -
Fenerbahçeli futbolcular "kafayı" çalıştırdı

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde toplam 10 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi.

Sarı-lacivertli futbolcular, ligde dün Trabzonspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada kafayla 1 gol atarken, diğer kafa vuruşunda top rakibe çarparak ağlara gitti.

Yeni sezona flaş transferlerle giren ve kadrosunu baştan aşağıya yenileyen sarı-lacivertliler, hücum hattının yanı sıra savunma bölgesinden de skor katkısı buldu.

Fenerbahçeli futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı.

Sarı-lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü.


- Duran toptan 7 gol


Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti.

Yapılan önemli transferlerin ardından duran topları sonuçlandıran oyuncular kadar kullanan isimlerin de etkinliği göze çarptı.

Sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Jose Sosa'nın kullandığı duran toplar neticesinde önemli goller bulmayı başardı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların 7'si duran toplardan geldi.

Bu süreçte Jose Sosa 2 penaltı golüne imza atarken, Caner Erkin 4 golün hazırlayıcısı oldu.


- Kafa gollerinde savunma katkısı


Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmaların tamamında en az bir kafa golüne imza attı.

Ligde geride kalan 6 maçın 2'sinde gol atmayı başaramayan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise 10 gole imza attı.

Söz konusu 4 mücadelenin tamamında en az bir kafa golüne sevinen Fenerbahçe, savunmadan da önemli katkı aldı.

Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'üne hücumcular imza koyarken, kalan 2'sine savunmacılar adını yazdırdı.


- 5 kafa golü 5 farklı isimden


Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı.

Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.

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